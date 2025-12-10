Foyer del Dialma Ruggiero Intitolato a Prof Bad Trip

Il foyer del Dialma Ruggiero sarà intitolato a Gianluca Lerici, conosciuto come Prof. Bad Trip, uno degli artisti più innovativi e apprezzati del territorio. Questa scelta rende omaggio alla sua creatività e al suo contributo all’arte locale, consolidando il suo legame con la comunità e rafforzando il ruolo del centro come punto di riferimento culturale.

Uno degli artisti più innovativi e amati del territorio sarà presto ricordato in uno dei centri cittadini dedicati all’arte e alla creatività: il foyer del "Dialma Ruggiero" sarà intitolato a Gianluca Lerici, conosciuto da tutti come Prof. Bad Trip. Il via libera è arrivato ieri mattina con la delibera di giunta, grazie a cui il nome dell’artista rimarrà scolpito nell’architettura dei palazzi pubblici. Un tratto inconfondibile il suo: moderno, capace di rompere schemi e di essere riconosciuto a prima vista. Se n’è andato prematuramente nel 2006, a 43 anni, lasciando una sterminata opera nel segno della sperimentazione che sempre lo ha caratterizzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Foyer del Dialma Ruggiero. Intitolato a Prof. Bad Trip

Il foyer del Dialma sarà intitolato a Gianluca Lerici, in arte Prof. Bad Trip Vai su X

“Lucia di Lammermoor” al Teatro Comunale di Sassari: al foyer incontro con l’opera e nuovo allestimento https://www.sassarinotizie.com/2025/11/29/lucia-di-lammermoor-al-teatro-comunale-di-sassari-al-foyer-incontro-con-lopera-e-nuovo-allestimento/ - facebook.com Vai su Facebook

Il foyer del Dialma sarà intitolato a Gianluca Lerici, in arte Prof. Bad Trip - Nelle scorse settimane l'appello aveva iniziato a circolare online: intitolare a Gianluca Lerici, in arte Prof. Riporta msn.com