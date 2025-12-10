Fotonica Festival 2025 - Accademia d' Ungheria in Roma
Il Fotonica Festival 2025 torna a Roma, portando luci, suoni e visioni digitali a Palazzo Falconieri. Alla sua nona edizione, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più importanti della digital art europea, offrendo un'occasione unica di esplorare l’intersezione tra arte, tecnologia e sperimentazione audiovisiva, con ingresso libero e gratuito.
Luci, suoni e visioni digitali invadono Palazzo Falconieri per la nona edizione di FOTONICA, il Festival punto di riferimento della digital art europea che coniuga arte, tecnologia e sperimentazione AV, a ingresso libero e gratuito. L’edizione 2025 propone installazioni immersive, performance AV. 🔗 Leggi su Romatoday.it
FOTONICA - Audio Visual Digital Art Festival IX edizione 13 dicembre 2025, dalle ore 21.00 Accademia d'Ungheria in Roma ?ore 18.00 - 23.30 installazione lumoniosa "Mille anni di cammino insieme" di Erik Mátrai e Márton Urbán. Audio: János Bors Vai su Facebook
Dall'1 al 10 dicembre ritorna "Fotonica", il festival Audio Visual Digital Art - Ritorna a Roma per la VI edizione consecutiva “Fotonica”, (dal 1 al 10 dicembre, presso l’Aquario Romano all’accademia di Ungheria e al Cieloterra), il festival dedicato al mondo delle Audio Visual ... Come scrive ilmessaggero.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it