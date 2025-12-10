Fotonica Festival 2025 - Accademia d' Ungheria in Roma

Il Fotonica Festival 2025 torna a Roma, portando luci, suoni e visioni digitali a Palazzo Falconieri. Alla sua nona edizione, il festival si conferma come uno degli appuntamenti più importanti della digital art europea, offrendo un'occasione unica di esplorare l’intersezione tra arte, tecnologia e sperimentazione audiovisiva, con ingresso libero e gratuito.

FOTONICA - Audio Visual Digital Art Festival IX edizione 13 dicembre 2025, dalle ore 21.00 Accademia d'Ungheria in Roma ?ore 18.00 - 23.30 installazione lumoniosa "Mille anni di cammino insieme" di Erik Mátrai e Márton Urbán. Audio: János Bors Vai su Facebook

