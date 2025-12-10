Fotografata la Supernova più antica dell’universo | la sua luce ha viaggiato per 13 miliardi di anni

Il telescopio James Webb ha immortalato la supernova più antica dell’universo, la cui luce ha viaggiato per circa 13 miliardi di anni. Questa straordinaria scoperta offre uno sguardo unico sulle prime fasi di formazione delle stelle e sull’evoluzione cosmica, aprendo nuove prospettive sulla storia dell’universo.

Il telescopio spaziale James Webb (JWST) ha compiuto un'impresa straordinaria: ha osservato l'esplosione stellare, o supernova, più antica e lontana mai registrata. La luce di questa esplosione ha viaggiato per ben 13 miliardi di anni per raggiungerci. Immagina: quando questa stella è morta, l'Universo aveva appena 730 milioni di anni, cioè era solo al 5% della sua età attuale. Questa scoperta è un gigantesco salto nel passato cosmico. La scoperta è stata il risultato di una vera e propria caccia cosmica durata meno di 17 ore. Tutto è iniziato quando un satellite franco-cinese ha captato un intenso lampo di raggi gamma (chiamato GRB 250314A), segnale della morte violenta di una stella.