Forza Italia | Revisione dell’Imu agricola scelta giusta per tutelare imprese e territorio

Cdn.ilfaroonline.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Forza Italia sostiene la revisione dell'IMU agricola, ritenendola una scelta strategica per sostenere imprese e tutela del territorio. Questa misura, annunciata dall'Amministrazione, rappresenta un passo importante per favorire lo sviluppo del settore agricolo e rafforzare il rapporto tra economia e ambiente.

Fiumicino, 10 dicembre 2025 – “La decisione dell’Amministrazione di aprire a una revisione dell’Imu sui terreni agricoli è un s egnale importante per il nostro comparto produttivo. Le aziende agricole di Fiumicino sostengono costi sempre più elevati, e intervenire sul prelievo fiscale può rappresentare un aiuto concreto per chi genera lavoro, presidio del territorio e qualità delle produzioni”.  A parlare è il gruppo consiliare di Forza Italia. “Forza Italia sostiene da sempre le politiche che favoriscono le micro e piccole imprese agricole — prosegue il gruppo —. Il settore primario non è solo un pezzo della nostra economia, ma un elemento essenziale dell’identità di Fiumicino, dalle coltivazioni alla trasformazione, dalla filiera corta fino all’agriturismo. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

