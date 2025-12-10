Fortnite perde la corona il gioco online più giocato in Italia è perfetto per tutti i gamer

Nel 2025, il titolo online più giocato in Italia ha superato giganti come Fortnite, GTA V e Minecraft grazie a un mix vincente di originalità, libertà e divertimento. Questa nuova piattaforma ha conquistato i gamer con caratteristiche innovative, rivoluzionando il panorama dei giochi online e diventando il punto di riferimento per milioni di appassionati.

Il segreto del successo? Originalità, libertà e divertimento: questi gli ingredienti che hanno permesso al videogame online più giocato del 2025 di annientare la concorrenza di giganti come Fortnite, GTA V e Minecraft. Il termine "Casual Game" è nato sul web insieme alla Nintendo Wii, indicando un genere di giochi che è adatto a tutti e che può essere giocato anche da chi ha solo mezz'ora al giorno da dedicare ai videogame o addirittura non ha mai messo mano su un pad o una tastiera. Col tempo la tossicità dei forum ha tramutato quel significato privo di qualsiasi accezione in un termine dispregiativo teso ad indicare quei giocatori della domenica che non potrebbero a loro avviso definirsi veri gamer.

