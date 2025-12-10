Fortitudo occasione per la vetta Imbrò e Fantinelli verso il recupero
La Fortitudo si prepara alle ultime sfide del girone d’andata di serie A2, con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica. Dopo la vittoria contro Livorno, la squadra si avvicina a un importante turno, considerando il recupero di Imbrò e Fantinelli, fondamentali per il potenziale ritorno in vetta.
Ultime curve di girone d’andata sulle doghe della serie A2 e, a 72 ore dai due punti ghermiti contro Livorno malgrado le circostanze in infermeria, per la Fortitudo di coach Attilio Caja è nuovamente tempo di tornare in campo. Stasera, alle ore 20,30, si giocherà infatti alla Opiquad Arena di Monza contro la Gruppo Mascio Bergamo per il recupero della quattordicesima giornata, sfida clou per provare ad agganciare il terzetto di testa formato da Brindisi (una gara in meno), Verona e Pesaro. Sullo stato dell’arte in casa della Effe, non è purtroppo una novità, aleggia tanto il pesantissimo momento a ranghi ridotti quanto la cognizione che il gruppo sta compiendo una vera e propria impresa sportiva: 10-5 di rendiconto, quarto posto a -2 dalla vetta e una forza d’animo paradossale se si pensa alle assenze e ai rimpasti operati dal tecnico pavese per mantenere Bologna sui binari della promozione nella massima serie. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
