Fortitudo a Bergamo brutto ko | arriva un amarissimo 65-56

La Fortitudo di Bologna subisce una pesante sconfitta contro Bergamo nel recupero della quattordicesima giornata di A2, con il punteggio di 65-56. In un contesto segnato da infortuni e assenze importanti, la squadra fatica a trovare il ritmo e subisce un altro duro colpo nella corsa verso la vetta.

Bologna, 10 dicembre 2025 – Nel giorno della notizia dell’infortunio al ginocchio destro occorso a Valerio Mazzola (che necessiterà di un intervento chirurgico e resterà fuori fra i 3 e i 4 mesi) seguita dalla schiena cigolante dell’assente capitan Matteo Fantinelli, la Fortitudo patisce un’altra botta nel recupero della quattordicesima giornata di A2: contro Bergamo arriva un amarissimo 65-56, che in una sfida a basse percentuali pesa come un macigno nella corsa verso il vertice. Una serata storta che lascia la Effe con più domande (In queste condizioni si torna sul mercato? Saranno necessari altri spostamenti di ruolo?) che certezze. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net