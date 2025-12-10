Formazioni statistiche in Europa League

L'Europa League 2025 si avvicina a una fase decisiva, con squadre pronte a scendere in campo per le sfide cruciali. Tra le partite più attese, spicca l’incontro tra Utrecht e Nottingham Forest, un match che promette spettacolo e strategie tattiche. Analizziamo formazioni e statistiche per prepararci al meglio a questa importante sfida.

2025-12-10 18:27:00 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo: Anteprima Utrecht-Nottingham Forest. Il Nottingham Forest continua a lottare per un posto negli ottavi di finale di Europa League quando si recherà in Olanda per affrontare l’Utrecht allo Stadion Galgenwaard giovedì sera. Entrambe le squadre si presentano alla sfida cercando di riprendersi dalle battute d’arresto del fine settimana, con il Forest battuto in casa dell’Everton e l’Utrecht che prende un punto dall’FC Twente. Il Forest è arrivato a novembre con slancio dopo una serie di tre vittorie in cui ha segnato tre gol in ogni partita contro Leeds United, Liverpool e Malmö. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

