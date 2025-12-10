Formazioni statistiche anticipazioni della Champions League
L'articolo presenta le ultime novità sulla sfida tra Club Brugge e Arsenal, in vista della Champions League 2025. Vengono analizzate formazioni, statistiche e anticipazioni, offrendo un quadro completo delle aspettative e delle possibili strategie delle due squadre. Un approfondimento utile per chi desidera conoscere le ultime novità sulla gara e le sue implicazioni nel contesto della competizione europea.
2025-12-10 10:38:00 Fa notizia quanto pubblicato poco fa sul sito 101greatgoals: Novità sulla squadra Club Brugge-Arsenal. Il boss dell’Arsenal Mikel Arteta è pronto ad apportare diversi cambiamenti con l’Arsenal in una posizione forte e lo scontro del fine settimana con i Wolves in mente. Probabilmente Viktor Gyokeres sarà titolare, così come Christian Norgaard. Gabriel, Kai Havertz e Cristhian Mosquera non sono tutti disponibili. Declan Rice, Leandro Trossard e William Saliba questa mattina non si sono allenati con il resto della squadra ed è improbabile che possano giocare. Il Club Brugge ha un problema con i portieri con Nordin Jackers e Simon Mignolet fuori. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
