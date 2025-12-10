formazioni e statistiche della champions league

Analisi delle formazioni e delle statistiche della Champions League 2025. In vista dell’incontro tra Bayer Leverkusen e Newcastle, previsto mercoledì alla BayArena, si prospetta una sfida decisiva nella corsa alle prime otto posizioni del torneo, con potenziali ripercussioni sulla qualificazione alle fasi finali.

2025-12-10 10:36:00 Il web non parla d’altro: Bayer Leverkusen e Newcastle si incontreranno mercoledì alla BayArena in una partita della fase di campionato della Champions League che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa per una delle prime otto posizioni. Il Leverkusen è 17° con otto punti, due dietro allo Sporting Lisbon, ottavo, mentre il Newcastle arriva 11° con nove punti. L’ultima vittoria del Leverkusen in Champions League è stata un impressionante 2-0 sul Manchester City il 25 novembre, una partita in cui hanno segnato con entrambi i loro tentativi in??porta e si sono affidati al portiere Mark Flekken per effettuare nove parate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com