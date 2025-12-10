Formazioni e statistiche della Champions League
Analisi delle formazioni e delle statistiche della Champions League 2025. In vista dell’incontro tra Bayer Leverkusen e Newcastle, previsto mercoledì alla BayArena, si prospetta una sfida decisiva nella corsa alle prime otto posizioni del torneo, con potenziali ripercussioni sulla qualificazione alle fasi finali.
2025-12-10 10:36:00 Il web non parla d’altro: Bayer Leverkusen e Newcastle si incontreranno mercoledì alla BayArena in una partita della fase di campionato della Champions League che potrebbe rivelarsi cruciale nella corsa per una delle prime otto posizioni. Il Leverkusen è 17° con otto punti, due dietro allo Sporting Lisbon, ottavo, mentre il Newcastle arriva 11° con nove punti. L’ultima vittoria del Leverkusen in Champions League è stata un impressionante 2-0 sul Manchester City il 25 novembre, una partita in cui hanno segnato con entrambi i loro tentativi in??porta e si sono affidati al portiere Mark Flekken per effettuare nove parate. 🔗 Leggi su Justcalcio.com
Sesta giornata di Champions League: titolari, probabili formazioni e ultime dall'infermeria - com elenca i titolari e pronostica le formazioni della sesta giornata. Secondo it.uefa.com
Inter-Liverpool quando si gioca? Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, informazioni utili - Probabili formazioni, statistiche OPTA, dove vederla in tv e streaming, orario, precedenti, info utili. Si legge su eurosport.it
La guida al prossimo match dei biancorossi con statistiche, probabili formazioni e curiosità. Le parole in conferenza stampa del tecnico - facebook.com Vai su Facebook
