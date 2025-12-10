Formazione in Campania l’allarme di Troisi | Istituzioni assenti

La formazione professionale in Campania attraversa una fase di crisi, segnate da un crescente disagio tra gli operatori del settore. Troisi denuncia l’assenza di un dialogo efficace con le istituzioni, evidenziando come questa mancanza di confronto abbia compromesso lo sviluppo e la qualità delle opportunità formative nella regione.

