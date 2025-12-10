Formazione in Campania l’allarme di Troisi | Istituzioni assenti

Sbircialanotizia.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La formazione professionale in Campania attraversa una fase di crisi, segnate da un crescente disagio tra gli operatori del settore. Troisi denuncia l’assenza di un dialogo efficace con le istituzioni, evidenziando come questa mancanza di confronto abbia compromesso lo sviluppo e la qualità delle opportunità formative nella regione.

Nel mondo della formazione professionale campana cresce il disagio per un dialogo istituzionale che sembra essersi fermato prima ancora di cominciare. A denunciarlo è Nicola Troisi, segretario politico del Movimento Libero e Autonomo, che richiama Comuni e Regione Campania alle proprie responsabilità sui temi di lavoro e occupazione giovanile. Un dialogo che resta sulla carta . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

formazione in campania l8217allarme di troisi istituzioni assenti

© Sbircialanotizia.it - Formazione in Campania, l’allarme di Troisi: «Istituzioni assenti»

Campania, corsi di formazione gratuiti per diplomati: tutti i dettagli

Troisi (Movimento Libero e Autonomo): Gol, esperienza finita. Formazione, in Campania serve una nuova strategia

Giovani, alta formazione per 80 laureati: nascono i nuovi divulgatori agricoli in Campania 

Formazione in Campania, Troisi dopo servizio Quarta Repubblica: “Occorre discontinuità” - «Il servizio andato in onda su Quarta Repubblica restituisce una visione parziale e minoritaria della formazione in Campania, dove centinaia di enti, ... Secondo pupia.tv