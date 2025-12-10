Formazione in Campania l’allarme di Troisi | Istituzioni assenti
La formazione professionale in Campania attraversa una fase di crisi, segnate da un crescente disagio tra gli operatori del settore. Troisi denuncia l’assenza di un dialogo efficace con le istituzioni, evidenziando come questa mancanza di confronto abbia compromesso lo sviluppo e la qualità delle opportunità formative nella regione.
Nel mondo della formazione professionale campana cresce il disagio per un dialogo istituzionale che sembra essersi fermato prima ancora di cominciare. A denunciarlo è Nicola Troisi, segretario politico del Movimento Libero e Autonomo, che richiama Comuni e Regione Campania alle proprie responsabilità sui temi di lavoro e occupazione giovanile. Un dialogo che resta sulla carta.
Campania, corsi di formazione gratuiti per diplomati: tutti i dettagli
Troisi (Movimento Libero e Autonomo): Gol, esperienza finita. Formazione, in Campania serve una nuova strategia
Giovani, alta formazione per 80 laureati: nascono i nuovi divulgatori agricoli in Campania
Formazione in Campania, Troisi dopo servizio Quarta Repubblica: "Occorre discontinuità" - «Il servizio andato in onda su Quarta Repubblica restituisce una visione parziale e minoritaria della formazione in Campania, dove centinaia di enti, ...
