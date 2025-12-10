Formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni proseguono gli incontri formativi a Chieti

Chietitoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continuano a Chieti gli incontri formativi dedicati alla formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni, offrendo opportunità di aggiornamento e confronto per operatori e insegnanti coinvolti nel settore dell’educazione della prima infanzia.

Proseguono gli incintri dedicati alla formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni, a Chieti. Nel museo d’arte “Costantino Barbella” si è tenuta la presentazione del secondo e terzo modulo formativo, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione-Diritto allo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Immagine generica

formazione didattica sistema educativoTeach For Italy 2026: formazione e lavoro per aspiranti insegnanti nelle scuole italiane svantaggiate - Teach For Italy offre un percorso di formazione e lavoro per diventare insegnanti in scuole e centri di formazione d'Italia. Come scrive ticonsiglio.com

La formazione tra diritto e obbligo in un sistema educativo da migliorare - A poche ore dagli eventi referendari e nel clima generale di attesa sul futuro del Paese, anche il mondo della scuola si interroga, da prospettive spesso anche molto differenti, sulle ricadute che ... Segnala forumpa.it