Formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni proseguono gli incontri formativi a Chieti

Continuano a Chieti gli incontri formativi dedicati alla formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni, offrendo opportunità di aggiornamento e confronto per operatori e insegnanti coinvolti nel settore dell’educazione della prima infanzia.

Proseguono gli incintri dedicati alla formazione didattica per il sistema educativo integrato da 0 a 6 anni, a Chieti. Nel museo d’arte “Costantino Barbella” si è tenuta la presentazione del secondo e terzo modulo formativo, organizzata dall’Assessorato alla Pubblica Istruzione-Diritto allo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

