Forlì celebra lo sport inclusivo | festa al pattinodromo per il primo Campionato italiano disabilità Fisr
Forlì si anima con una celebrazione dello sport inclusivo, ospitando il primo Campionato italiano disabilità 2025. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia, si svolge al pattinodromo e rappresenta un importante passo verso la promozione dell'agonismo e dell'integrazione degli atleti con disabilità.
Forlì ha ospitato il Campionato italiano disabilità 2025, il primo campionato agonistico dedicato agli atleti con disabilità promosso dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia. L'evento, che si è svolto al pattinodromo comunale di Forlì, ha visto scendere in pista venti atleti e.
