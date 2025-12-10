Forlì celebra lo sport inclusivo | festa al pattinodromo per il primo Campionato italiano disabilità Fisr

Forlì si anima con una celebrazione dello sport inclusivo, ospitando il primo Campionato italiano disabilità 2025. La manifestazione, organizzata dalla Federazione Italiana Sport Rotellistici Skate Italia, si svolge al pattinodromo e rappresenta un importante passo verso la promozione dell'agonismo e dell'integrazione degli atleti con disabilità.

