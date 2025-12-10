Forlì adesso cambia | ingaggiato Stephens Rinforzo sotto canestro in partenza Allen
Forlì rafforza il suo roster con l'ingaggio di DeShawn Stephens, mentre saluta Kadeem Allen. La trattativa, nell’aria da giorni, è stata ufficializzata ieri pomeriggio, segnando un cambiamento importante sotto canestro per la squadra. Questo movimento sottolinea la volontà di Forlì di adattarsi e migliorare in vista delle prossime sfide.
Forlì accoglie DeShawn Stephens e saluta Kadeem Allen. La notizia, da giorni nell’aria, è stata ufficializzata, per quello che riguarda la prima parte, ieri nel primo pomeriggio. L’Unieuro cambia assetto, inserisce un centro, un uomo che si faccia sentire in area, e taglia una guardia, un uomo pericoloso sul perimetro. Stephens, ala-centro di 2.03 nato a Los Angeles il 9 ottobre 1989 e reduce da nove gare con la Nutribullet Treviso in A dove ha chiuso con 9 punti e 5 rimbalzi di media in 23’ tirando con il 61% da due e con il 50% dalla lunetta (due gli ‘high’ stagionali, i 16 punti realizzati a Tortona e a Cremona), è un giocatore interno, rimbalzista, intimidatore, un elemento verticale, abile nel giocare il pick and roll. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
