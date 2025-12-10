Forlì accende i suoi presepi | al via la 36esima rassegna a San Mercuriale con 59 opere da tutta la Romagna
A Forlì prende il via la 36esima rassegna dei presepi, con 59 opere provenienti da tutta la Romagna. L'evento si apre giovedì alle 20 nella Basilica di San Mercuriale, con una messa officiata dal vescovo Livio Corazza e il successivo taglio del nastro, segnando l'inizio di questa tradizione natalizia.
In questi giorni s'accendono le luci dei vari presepi di Forlì. Giovedì alle 20, presso la Basilica di San Mercuriale, si terrà una messa officiata dal vescovo Livio Corazza e, a seguire, il taglio del nastro della 36esima rassegna Presepi Città di Forlì. La mostra è visitabile tutti i giorni.
