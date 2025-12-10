Foresteria per 324 braccianti nell' ex Cara di Borgo Mezzanone pronti i fondi | Obiettivo zero ghetti

La Giunta regionale ha approvato il progetto di riconversione dell’ex Cara di Borgo Mezzanone in una foresteria destinata a 324 braccianti agricoli. L’iniziativa, denominata Villaggio dell’Accoglienza, mira a favorire condizioni di lavoro dignitose e a ridurre la presenza di ghetti, promuovendo un modello di accoglienza sostenibile e integrato.

La Giunta regionale ha dato il via libera alla realizzazione del Villaggio dell'Accoglienza, il progetto di riconversione dell'ex Cara di Borgo Mezzanone in foresteria per braccianti agricoli. La proposta progettuale – curata dalla Sezione Sicurezza del Cittadino, Politiche per le migrazioni e.

Boncuri, soldi finiti: nella bozza della Regione chiesti due euro al giorno ai braccianti - La Regione Puglia non può più assicurare il contributo di 350mila euro per l’accoglienza dei braccianti nella foresteria “Boncuri” di Nardò. Secondo quotidianodipuglia.it