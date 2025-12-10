Forbidden Fruit anticipazioni 11 dicembre | Yildiz scopre la verità su suo padre

Nell'episodio del 11 dicembre di Forbidden Fruit, Yildiz si avvicina a scoprire la verità sul suo passato e sul suo padre. La soap turca, in onda dal lunedì al sabato su Canale 5 alle 14, riserva nuovi colpi di scena e rivelazioni che coinvolgono i protagonisti e le loro relazioni. Ecco cosa succederà nel prossimo episodio.

Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con la dizi turca Forbidden Fruit, in onda tutti i giorni dal lunedì al sabato. L' episodio di giovedì 11 dicembre sarà cruciale, perché svelerà qualcosa di molto importante per Yildiz. Non solo sua madre Asuman si macchierà di un delitto, ma la bionda, recatasi subito a Bursa dopo il fatto, scoprirà la verità sulle sue origini. Per la prima volta infatti, Yildiz saprà davvero chi è suo padre. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà nel prossimo episodio della serie. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Forbidden Fruit, anticipazioni 11 dicembre: Yildiz scopre la verità su suo padre

Forbidden Fruit Anticipazioni Turche | Halit porta via il figlio a Yildiz! - Zazoom Social News

Due denunciati per l’ennesima rissa davanti alla stazione di Saronno - Zazoom Social News

Forbidden Fruit, anticipazioni 11 dicembre: Yildiz scopre la verità su suo padre - Scopriamo cosa succederà nel prossimo episodio di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 ... Segnala movieplayer.it

Forbidden Fruit anticipazioni 10 e 11 dicembre 2025: Yildiz scopre la verità sulle sue origini, Ender contro Kaya - Ecco cosa ci svelano le Anticipazioni degli Episodi di Forbidden Fruit in onda il 10 e l'11 dicembre 2025 su Canale 5: Yildiz viene a sapere che sua madre Asuman le ha sempre mentito in merito al suo ... Da msn.com

Cosa succederà domani e dopodomani a ? Ecco le trame del 10 e 11 dicembre: -->> https://www.tvsoap.it/2025/12/forbidden-fruit-anticipazioni-10-11-dicembre-2025/ - facebook.com Vai su Facebook