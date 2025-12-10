Forbidden fruit 2 replica puntata del 10 dicembre in streaming | Video Mediaset

Superguidatv.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, mercoledì 10 dicembre, torna in streaming la soap turca Forbidden Fruit 2 con una nuova puntata. Dopo la rissa durante l’addio al celibato di Dundar, i protagonisti Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si trovano rinchiusi in una prigione. Ecco cosa succede nella replica di questa emozionante puntata.

Nuovo appuntamento oggi – mercoledì 10 dicembre  – con la soap turca Forbidden fruit 2. Nella puntata odierna Caner, Emir, Dundar, Kurban, Hakan e Alihan si trovano rinchiusi in una prigione in seguito alla rissa avvenuta durante l’addio al celibato di Dundar. Grazie all’aiuto di Alihan e del suo avvocato, riescono ad uscire. Ecco il Video Mediaset per rivedere l’episodio 104 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

forbidden fruit 2 replica puntata del 10 dicembre in streaming video mediaset

© Superguidatv.it - Forbidden fruit 2, replica puntata del 10 dicembre in streaming | Video Mediaset

forbidden fruit 2 replicaForbidden fruit 2, replica puntata del 9 dicembre in streaming | Video Mediaset0 - Il Video Mediaset per rivedere l'episodio inedito trasmesso da Canale 5 in streaming ... Come scrive superguidatv.it