Fondatori d’impresa con tre big Basagni Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro
Il tessuto economico aretino si conferma come fucina di eccellenze, come evidenziato dal volume " Fondatori d’Impresa " della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Questa raccolta di 124 storie di Cavalieri del Lavoro sottolinea come sia possibile creare e far crescere aziende leader partendo da umili origini, un percorso incarnato dai tre Cavalieri aretini di cui si traccia il profilo: Giovanni Basagni (Miniconf), Fabrizio Bernini (Zucchetti Centro Sistemi) e Valentino Mercati (Aboca). L’opera celebra la capacità degli imprenditori di trasformare laboratori artigiani o piccole aziende in gruppi industriali e “multinazionali tascabili” che competono su scala globale, mantenendo un forte legame con il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Cinquant'anni di radio a Tolentino: i fondatori raccontano la loro"piccola grande impresa"
Raccolte in un libro le storie dei Cavalieri del Lavoro "fondatori d'impresa": fra loro anche un ravennate
https://www.cultandsocial.it/fondatori-dimpresa-calabria-in-primo-piano-con-il-cavaliere-del-lavoro-pino/ - facebook.com Vai su Facebook
"Fondatori d’impresa" con tre big. Basagni, Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro - Il volume realizzato dalla Federazione di chi ha ricevuto l’onorificenza del presidente della Repubblica. Lo riporta lanazione.it
Vanzago, l’oasi diventa un gioco. Con le carte di animali e i dadi girare nel bosco è una sfida ilgiorno.it
La Voiture Noire di Bugatti unica al mondo quotidiano.net
Nautica e sfruttamento. Presto protocollo ad hoc: "Ma servono controlli" lanazione.it
Allo "Scotto" sboccia la panchina rossa lanazione.it
Giudici che diventano pm: i cambi di funzione in Cassazione mandano in tilt la propaganda del No ilfoglio.it
Movida violenta in San Frediano. Giovane finisce in ospedale lanazione.it