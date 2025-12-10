Fondatori d’impresa con tre big Basagni Bernini e Mercati nel libro che celebra i Cavalieri del Lavoro

Il tessuto economico aretino si conferma come fucina di eccellenze, come evidenziato dal volume " Fondatori d’Impresa " della Federazione nazionale dei Cavalieri del Lavoro. Questa raccolta di 124 storie di Cavalieri del Lavoro sottolinea come sia possibile creare e far crescere aziende leader partendo da umili origini, un percorso incarnato dai tre Cavalieri aretini di cui si traccia il profilo: Giovanni Basagni (Miniconf), Fabrizio Bernini (Zucchetti Centro Sistemi) e Valentino Mercati (Aboca). L’opera celebra la capacità degli imprenditori di trasformare laboratori artigiani o piccole aziende in gruppi industriali e “multinazionali tascabili” che competono su scala globale, mantenendo un forte legame con il territorio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

