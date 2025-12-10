Follia a Camaro investe ripetutamente le auto in sosta e un cancello condominiale
Tre notti fa a Camaro si sono vissuti momenti di forte tensione, quando un individuo alla guida di un’auto ha ripetutamente investito vetture parcheggiate e danneggiato un cancello condominiale. L’episodio ha suscitato shock e preoccupazione tra i residenti, evidenziando un atto di vandalismo e comportamenti fuori controllo nella zona.
Momenti di follia tre notti fa a Camaro. Una persona alla guida di un'auto ha ripetutamente investito diverse auto parcheggiate lungo la via Santa Marta per poi accanirsi contro un cancello di un condominio, danneggiandolo seriamente. L'episodio è avvenuto nella notte tra il 7 e l'8 dicembre nei. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
