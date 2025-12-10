Folle inseguimento notturno due auto distrutte e tre agenti della Municipale in ospedale

Nella serata di martedì, un inseguimento notturno a Rimini ha portato a due auto completamente distrutte e tre agenti della Municipale feriti e ricoverati. L'episodio si è concluso con una violenta collisione sulle strade cittadine, evidenziando la pericolosità di un episodio che ha coinvolto le forze dell'ordine e messo in allerta la comunità locale.

E' di due auto distrutte e tre agenti della Municipale di Rimini il bilancio del folle inseguimento andato in scena, nella serata di martedì, sulle strade cittadine e poi conclusosi con una paurosa carambola. Tutto è iniziato intorno alle 21.30 quando un pattuglia della Locale in borghese, che. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

