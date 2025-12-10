Foggia accoglie la ' Fiaccola della Pace' | segno di luce e speranza solidarietà e impegno

A Foggia si è svolta la cerimonia di accoglienza della 'Fiaccola della Pace', simbolo di speranza, solidarietà e impegno condiviso. L'evento ha sottolineato il ruolo della fiaccola come segno di luce e di unione per promuovere valori di pace, giustizia sociale e tutela dei diritti fondamentali.

Durante la cerimonia è stato sottolineato il significato profondo dell’evento: la fiaccola non è solo un oggetto fisico, ma un segno di speranza, di solidarietà e di impegno condiviso per la pace, la giustizia sociale e la tutela dei diritti fondamentali. In un contesto segnato da crisi, guerre e. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

