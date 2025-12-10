Flos Olei 2026 Toscana | la regione domina la guida

La guida Flos Olei 2026 sottolinea il ruolo di primo piano della Toscana nel panorama dell'olio extravergine di oliva, confermando la regione come uno dei principali punti di riferimento internazionali. Con una selezione di eccellenze, la Toscana mantiene il suo prestigio e la sua reputazione nel settore, rafforzando la propria posizione di leadership.

La nuova edizione della guida Flos Olei 2026 Toscana conferma la regione tra i principali riferimenti internazionali per l'olio extravergine di oliva. Nonostante una stagione segnata da clima irregolare e dalla pressione della mosca olearia, molti frantoi sono riusciti a mantenere livelli qualitativi elevati, ottenendo premi e menzioni nelle diverse categorie della guida. Tra i riconoscimenti più rilevanti spicca l'ingresso del Frantoio Franci nella Hall of Fame, la sezione riservata alle aziende che raggiungono il punteggio massimo. Il frantoio di Montenero d'Orcia è stato inserito tra le realtà mondiali che, per continuità produttiva, qualità e valore territoriale, rappresentano l'eccellenza assoluta.