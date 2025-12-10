Flos Olei 2026 Toscana | la regione domina la guida
La guida Flos Olei 2026 sottolinea il ruolo di primo piano della Toscana nel panorama dell'olio extravergine di oliva, confermando la regione come uno dei principali punti di riferimento internazionali. Con una selezione di eccellenze, la Toscana mantiene il suo prestigio e la sua reputazione nel settore, rafforzando la propria posizione di leadership.
La nuova edizione della guida Flos Olei 2026 Toscana conferma la regione tra i principali riferimenti internazionali per l’olio extravergine di oliva. Nonostante una stagione segnata da clima irregolare e dalla pressione della mosca olearia, molti frantoi sono riusciti a mantenere livelli qualitativi elevati, ottenendo premi e menzioni nelle diverse categorie della guida. Tra i riconoscimenti più rilevanti spicca l’ingresso del Frantoio Franci nella Hall of Fame, la sezione riservata alle aziende che raggiungono il punteggio massimo. Il frantoio di Montenero d’Orcia è stato inserito tra le realtà mondiali che, per continuità produttiva, qualità e valore territoriale, rappresentano l’eccellenza assoluta. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
Roma celebra Flos Olei 2026: Italia protagonista con 5 firme d’élite
Il migliore olio in Toscana secondo Flos Olei 2026: classifica, aziende premiate, lista completa
A Natale regala la qualità?di un Olio EVO "mondiale". I nostri oli "Frantoio del Monte Pisano EVO" e "Podere del Pari IGP Toscano" sono ufficialmente nella guida Flos Olei 2026 che recensisce i migliori 500 Oli Extravergine di Oliva del mondo.
Il migliore olio in Toscana secondo Flos Olei 2026: classifica, aziende premiate, lista completa - Quello con il punteggio più alto, quello con il migliore rapporto qualità/prezzo, l'azienda dell'anno. Secondo lanazione.it
