Florenzi svela un clamoroso retroscena | Dovevo andare al Valencia e mi chiamò il Milan

Pianetamilan.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Alessandro Florenzi rivela un retroscena sorprendente riguardante il suo trasferimento mancato nel 2020. In un video su YouTube di World Soccer Agency, l'ex calciatore del Milan svela cosa gli disse Paolo Maldini, indicando una svolta importante nella sua carriera e nei suoi progetti futuri.

Nel nuovo video caricato sul canale YouTube di World Soccer Agency, Florenzi, ex Milan, ha svelato un retroscena sul mancato arrivo nel 2020, svelando cosa gli disse Paolo Maldini, allora dirigente rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

