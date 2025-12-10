Flavio Briatore in campo per la famiglia del bosco | Disposto a pagare io

Flavio Briatore si è offerto di finanziare i lavori di ristrutturazione del casolare della famiglia del bosco, dimostrando il suo impegno e supporto. L'imprenditore ha manifestato la volontà di contribuire personalmente per preservare e valorizzare l'abitazione immersa nella natura.

Flavio Briatore si sarebbe offerto di finanziare i lavori di ristrutturazione del casolare della famiglia nel bosco. La vicenda è quella di Palmoli, in provincia di Chieti in Abruzzo, dove da una coppia di coniugi australiani sono stati allontanati i tre figli di 6 e 8 anni. La decisione è stata presa dal tribunale dei minori dell'Aquila, che ha giudicato non adeguato il casolare in mezzo al bosco in cui i piccoli stavano crescendo insieme ai genitori. Di lì il loro trasferimento in una struttura protetta a Vasto. La madre ha avuto l'opportunità di seguirli, ma le sarebbe stato concesso di vedere i bambini solo durante i pasti. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Flavio Briatore in campo per la famiglia del bosco: "Disposto a pagare io"

