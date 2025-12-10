Flavio Brega d’argento al rally della Fettunta

Bresciatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Flavio Brega si è aggiudicato il secondo posto assoluto al Rally della Fettunta, chiudendo con successo la stagione sportiva 2025. Un risultato che conferma la sua competitività e dedizione nel mondo del rally, riflettendo l’impegno profuso durante tutta la stagione.

Si è conclusa sul secondo gradino del podio assoluto del Rally della Fettunta, la stagione sportiva 2025 di Flavio Brega. Il pilota bresciano, chiamato ancora al volante della Skoda Fabia RS schierata dal team MM Motorsport e condivisa con Sauro Farnocchia, ha accarezzato la vittoria sfiorandola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

Immagine generica

Flavio Brega (MM Motorsport) “d’argento” al Rally della Fettunta - Si è conclusa sul secondo gradino del podio assoluto del Rally della Fettunta, la stagione sportiva 2025 di Flavio Brega. noitv.it scrive

Flavio Brega atteso protagonista al Rally della Fettunta in Valdelsa - È un finale di stagione dai contenuti vivaci, quello che si prepara a vivere Flavio Brega: il pilota bresciano sarà infatti chiamato ad interpretare i difficili fondi del Rally della Fettunta, appunta ... Lo riporta noitv.it