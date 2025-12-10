Flavio Brega d’argento al rally della Fettunta

Flavio Brega si è aggiudicato il secondo posto assoluto al Rally della Fettunta, chiudendo con successo la stagione sportiva 2025. Un risultato che conferma la sua competitività e dedizione nel mondo del rally, riflettendo l’impegno profuso durante tutta la stagione.

Si è conclusa sul secondo gradino del podio assoluto del Rally della Fettunta, la stagione sportiva 2025 di Flavio Brega. Il pilota bresciano, chiamato ancora al volante della Skoda Fabia RS schierata dal team MM Motorsport e condivisa con Sauro Farnocchia, ha accarezzato la vittoria sfiorandola. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it