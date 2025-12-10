Flat tax infermieri | quando si applica e non il 5% sullo straordinario I chiarimenti delle Entrate
L'articolo analizza la flat tax applicabile agli infermieri, con particolare attenzione al 5% sullo straordinario, alla luce dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate. Si approfondiscono i criteri e le condizioni in cui questa agevolazione fiscale può essere usufruita, evidenziando le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 e le interpretazioni ufficiali.
Il tema della tassazione agevolata o flat tax per gli infermieri, prevista dalla Legge di bilancio 2025, è stato al centro di numerosi interventi normativi e interpretativi. Con la manovra è stata infatti introdotta l’ imposta sostitutiva o flat tax del 5% sui compensi per lavoro straordinario erogati agli infermieri del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Norma che ha spesso sollevato dubbi richieste di chiarimenti sulla corretta applicazione, soprattutto da parte delle aziende sanitarie che devono gestire correttamente buste paga e adempimenti fiscali. La risposta all’interpello n. 3082025 dell’Agenzia delle Entrate, che rettifica una precedente presa di posizione, offre finalmente un quadro interpretativo più chiaro. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
Flat tax infermieri, 5 per cento solo sugli straordinari: come funziona e chiarimenti
Flat tax al 5% per gli infermieri: l’ULSS 6 fa marcia indietro, i sindacati esultano: «Vittoria importante»
Infermieri, arriva il chiarimento: la flat tax al 5% si applica su tutto lo straordinario, ma restano esclusi alcuni compensi. Ecco cosa cambia in busta paga, quali voci rientrano e quali no. Leggi l’approfondimento completo e capisci come influirà sui tuoi turni Vai su Facebook
Flat tax si applica anche alle ore di disponibilità? - L’Agenzia delle Entrate cambia orientamento, ora la flat tax al 5% per il lavoro straordinario degli infermieri si estende anche alla reperibilità. Da msn.com
