Flash mob delle educatrici del Comune | Stabilizzazione per il personale precario

Le educatrici del Comune di Ferrara hanno organizzato un flash mob per chiedere la stabilizzazione del personale precario. L’evento si svolgerà venerdì 12 dicembre, dalle 9 alle 9.30, in contemporanea con lo sciopero generale della Cgil, e coinvolgerà piazzetta Municipale e lo scalone della Residenza municipale.

