Flamigni | Schlein ' sempre a lui grati un vita dedicata alla ricerca della verità'
Sergio Flamigni, partigiano e parlamentare, è stato un appassionato ricercatore della verità, con un focus particolare sul caso Moro. La sua vita, dedicata alla politica e allo studio, si è contraddistinta per la costante ricerca della trasparenza e della giustizia, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama italiano.
Roma, 10 dic (Adnkronos) - "Se c'è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. "Con l'Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. E' stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d'ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica. 🔗 Leggi su Iltempo.it
Flamigni: Schlein, 'sempre a lui grati, un vita dedicata alla ricerca della verità' - "Se c'è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- Scrive iltempo.it
Maxi multa a Sky Italia, 4,2 milioni di euro per pratiche commerciali scorrette quifinanza.it
Australian Open 2026, Vacherot e Rinderknech insieme in doppio: i due cugini ‘uniscono le forze’ oasport.it
La cucina italiana è finalmente Patrimonio Unesco vanityfair.it
Lanzarote, Riccardo Rocco travolto e ucciso da un’onda anomala sugli scogli: pescatore per passione, aveva 27 ... ilrestodelcarlino.it
Il 10 dicembre 2025 Jacques e Gabriella di Monaco compiono 11 anni. Le 3 nuove foto diffuse da Palazzo e 11 ... amica.it
Angelina Mango, aggiunta la data zero al tour Nina canta nei teatri spettacolo.eu