Flamigni | Schlein ' sempre a lui grati un vita dedicata alla ricerca della verità'

Sergio Flamigni, partigiano e parlamentare, è stato un appassionato ricercatore della verità, con un focus particolare sul caso Moro. La sua vita, dedicata alla politica e allo studio, si è contraddistinta per la costante ricerca della trasparenza e della giustizia, rendendolo una figura di grande rilievo nel panorama italiano.

"Se c'è una parola che ha contraddistinto la vita di Sergio Flamigni questa è forse verità: partigiano, parlamentare, è stato –soprattutto- un instancabile studioso del caso Moro". Lo dice la segretaria del Pd Elly Schlein. "Con l'Archivio Flamigni, che costituisce un patrimonio unico di materiali e testimonianze, ha voluto poi mettere a disposizione di tutte e tutti ciò che aveva raccolto in materia di terrorismo, stragi, mafia, P2. E' stato tra i più attenti e tenaci ricercatori delle zone d'ombra della vicenda Moro, delle responsabilità e dei depistaggi e ha dedicato tutta la vita alla difesa della democrazia, della Costituzione, della memoria storica.

