Fiumicino Sofija Yaremchuk trionfa alla Best Woman 2025

Sofija Yaremchuk si aggiudica per la terza volta il titolo di Best Woman 2025 al Trofeo Aeroporti di Roma a Fiumicino, confermando il suo talento e prestigio nell'evento. La competizione, giunta alla 32ª edizione, premia le eccellenze femminili nel settore.

Fiumicino, 10 dicembre 2025 – La regina della 32ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma è per la terza volta: Sofija Yaremchuk del C.S. Esercito che conquista il primo posto nella 10 km di Fiumicino con il tempo di 0:32:45 precedendo Sara Carnicelli dell’ASD Imperiali Atletica con 0:35:20 e Hanna Bergström del Turebergs FK con 0:35:30. Tra gli uomini, successo per Lorenzo Brunier – G.P. Parco Alpi Apuane che chiude in 0:30:05 seguito da Giuseppe Gerratana – C.S. Aeronautica Militare in 0:30:10 e da Abdikadar Sheikh Ali Mohamud – C.S. Aeronautica Militare con 0:30:16. Sono stati oltre mille i runner che hanno animato le strade di Fiumicino per la 32ª edizione della manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Lazio (FIDAL). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it