Fiumicino Sofija Yaremchuk trionfa alla Best Woman 2025
Sofija Yaremchuk si aggiudica per la terza volta il titolo di Best Woman 2025 al Trofeo Aeroporti di Roma a Fiumicino, confermando il suo talento e prestigio nell'evento. La competizione, giunta alla 32ª edizione, premia le eccellenze femminili nel settore.
Fiumicino, 10 dicembre 2025 – La regina della 32ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma è per la terza volta: Sofija Yaremchuk del C.S. Esercito che conquista il primo posto nella 10 km di Fiumicino con il tempo di 0:32:45 precedendo Sara Carnicelli dell’ASD Imperiali Atletica con 0:35:20 e Hanna Bergström del Turebergs FK con 0:35:30. Tra gli uomini, successo per Lorenzo Brunier – G.P. Parco Alpi Apuane che chiude in 0:30:05 seguito da Giuseppe Gerratana – C.S. Aeronautica Militare in 0:30:10 e da Abdikadar Sheikh Ali Mohamud – C.S. Aeronautica Militare con 0:30:16. Sono stati oltre mille i runner che hanno animato le strade di Fiumicino per la 32ª edizione della manifestazione, organizzata dall’ASD Atletica Villa Guglielmi con il patrocinio del Comune di Fiumicino e sotto l’egida della Federazione Italiana di Atletica Leggera – Comitato Regionale Lazio (FIDAL). 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Rome Airports. . Sofija Yaremchuk trionfa alla Best Woman 2025 – Trofeo Aeroporti di Roma Oltre mille runner hanno colorato oggi le strade di Fiumicino per la 32ª edizione della Best Woman – Trofeo Aeroporti di Roma, l’immancabile appuntamento del cal - facebook.com Vai su Facebook
Chi sono i figli di Iginio Massari, Deborah e Nicola: “Hanno la pasticceria nel sangue, insieme sono una ... metropolitanmagazine
Arbitro Genoa Inter, designato il fischietto ufficiale per l’imminente sfida al Ferraris contro la squadra di ... internews24.com
Cucina italiana patrimonio Unesco dell’umanità, vale 70 miliardi all’anno quifinanza.it
Nikita Perotti su Andrea Delogu: “Non escludo che possa trasformarsi in altro” ildifforme.it
Da Agenas la classifica dei migliori ospedali italiani: sotto osservazione cure oncologiche e tempestività notizie.com
"Anche in casa si possono provare emozioni forti": lo spettacolo al femminile tra matriarcato e psicanalisi ... amica.it