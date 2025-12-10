Fiumara | nei giardini la droga ' cresce' tra le aiuole

Continuano i controlli straordinari della polizia nei quartieri di Sampierdarena, Bolzaneto e Rivarolo, concentrandosi sulla prevenzione di reati e spaccio di droga. In particolare, nelle aree verdi dei giardini di Fiumara, sono stati scoperti nascondigli di sostanze stupefacenti tra le aiuole, evidenziando l'importanza di interventi mirati per la sicurezza cittadina.

Proseguono i controlli straordinari del territorio da parte della polizia. Fari puntati, martedì pomeriggio, a Sampierdarena, Bolzaneto e Rivarolo, con l'obiettivo di prevenire e reprimere i reati predatori e lo spaccio di droga. A coordinare le attività è stato il commissariato di Cornigliano. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Droga, controlli a Ponente. Scoperta piazza di spaccio ai giardini della Fiumara - Le pattuglie della Questura, insieme all’esercito e alla Guardia di finanza, hanno passato al setaccio le delegazioni di Sampierdarena, Rivarolo e Pontedecimo. Secondo ilsecoloxix.it