Fisichella | Io e Alonso baravamo a scopone contro Briatore Ferrari? Quella foto spiega tutto

Giancarlo Fisichella rivela aneddoti e retroscena esclusivi sulla sua carriera in Formula 1, tra incontri con Alonso, Briatore e Schumacher. In un'intervista a Fanpage.it, il pilota italiano parla del ritorno dell’Italia nel circus, del suo lavoro con ProRacing e di momenti sorprendenti vissuti nel paddock, tra ricordi di partite a scopone e immagini che spiegano molte cose sulla Ferrari.

Giancarlo Fisichella parla a Fanpage.it del ritorno dell’Italia protagonista in Formula 1 con Kimi Antonelli, del lavoro con ProRacing e dei retroscena inediti vissuti in Ferrari e nel paddock con Alonso, Briatore e Schumacher. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Lewis Hamilton eliminato in Q1 anche in quest'ultima tornata di qualifiche. I piloti Ferrari esclusi nel Q1 per due o più qualifiche consecutive sono: Luca Badoer (2009) Giancarlo Fisichella (2009) Lewis Hamilton (2025) #tuttipazzixlerosseferrariforeverwrooooo - facebook.com Vai su Facebook

Fisichella: “Io e Alonso baravamo a scopone contro Briatore. Ferrari? Quella foto spiega tutto” - it del ritorno dell’Italia protagonista in Formula 1 con Kimi Antonelli, del lavoro con ProRacing e dei retroscena ... Riporta fanpage.it