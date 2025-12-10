Fisichella | Io e Alonso baravamo a scopone contro Briatore Ferrari? Quella foto spiega tutto
Giancarlo Fisichella rivela aneddoti e retroscena esclusivi sulla sua carriera in Formula 1, tra incontri con Alonso, Briatore e Schumacher. In un'intervista a Fanpage.it, il pilota italiano parla del ritorno dell’Italia nel circus, del suo lavoro con ProRacing e di momenti sorprendenti vissuti nel paddock, tra ricordi di partite a scopone e immagini che spiegano molte cose sulla Ferrari.
Giancarlo Fisichella parla a Fanpage.it del ritorno dell’Italia protagonista in Formula 1 con Kimi Antonelli, del lavoro con ProRacing e dei retroscena inediti vissuti in Ferrari e nel paddock con Alonso, Briatore e Schumacher. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Lewis Hamilton eliminato in Q1 anche in quest'ultima tornata di qualifiche. I piloti Ferrari esclusi nel Q1 per due o più qualifiche consecutive sono: Luca Badoer (2009) Giancarlo Fisichella (2009) Lewis Hamilton (2025) #tuttipazzixlerosseferrariforeverwrooooo - facebook.com Vai su Facebook
Fisichella: “Io e Alonso baravamo a scopone contro Briatore. Ferrari? Quella foto spiega tutto” - it del ritorno dell’Italia protagonista in Formula 1 con Kimi Antonelli, del lavoro con ProRacing e dei retroscena ... Riporta fanpage.it
La vertenza Siae Microelettronica. Da mesi senza ricevere lo stipendio. Lavoratori in corteo fino al Comune ilgiorno.it
Perdite d’acqua, chiuse alcune aree della Panizzi ilrestodelcarlino.it
Cimiteri cittadini senza frontiere. Nuove aree per le altre religioni ilgiorno.it
Imu, Roma e Milano sono le città più care: dove si spende di più e di meno quifinanza.it
San Gregorio cambia proprietà. La parrocchia romena compra i muri ilgiorno.it
Commento al Vangelo di oggi 10 dicembre 2025: Mt 11,28-30 lalucedimaria.it