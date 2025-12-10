Fisco | Irene Pivetti ' sono innocente curiosa di leggere motivazioni condanna'
Irene Pivetti si dichiara innocente e manifesta fiducia nell’uscita della verità, nonostante la condanna ricevuta. La politica esprime curiosità verso le motivazioni della sentenza, mantenendo un atteggiamento sereno e determinato a chiarire la propria posizione.
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Chiunque si sarebbe aspettato un esito diverso. Sono molto tranquilla che la verità verrà fuori e la verità è che io sono innocente come dimostrano anche le carte. Sono curiosa di leggere le motivazioni". Sono le parole con cui Irene Pivetti, ex presidente della Camera, difesa dall'avvocato Filippo Cocco, commenta la sentenza dei giudici d'appello di Milano che confermano la condanna a 4 anni per le accuse di autoriciclaggio ed evasione fiscale.
Irene Pivetti condannata a 4 anni per evasione fiscale
Irene Pivetti, condanna a 4 anni confermata: nel mirino operazioni commerciali per 10 milioni di euro. «Sono innocente» - La Corte d'Appello di Milano ha confermato la condanna a 4 anni di reclusione per evasione fiscale e autoriciclaggio per l'ex presidente della Camera.
