Fisco | Amazon ' tra primi 50 contribuenti sanzioni incidono su attrattività Italia'

Amazon si trova tra i primi 50 contribuenti italiani, con sanzioni che potrebbero influenzare la percezione del paese come destinazione attraente per gli investimenti. L'azienda ha sottolineato il proprio impegno a collaborare con le autorità italiane, evidenziando l'importanza di un dialogo costruttivo nel contesto fiscale e delle normative nazionali.

Milano, 10 dic. (Adnkronos) - "Questo accordo riflette il nostro impegno a collaborare in modo costruttivo con le autorità italiane. Ci difenderemo con determinazione rispetto all'eventuale procedimento penale, che riteniamo infondato". E' il commento di Amazon in merito all'accordo raggiunto con l'Agenzia delle Entrate: di Jeff Bezos pagherà 511 milioni di euro a cui si aggiungono 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon Italia transport, versati nei giorni scorsi, per una doppia inchiesta della Procura di Milano. "Siamo tra i primi 50 contribuenti in Italia e uno dei maggiori investitori esteri nel Paese. 🔗 Leggi su Iltempo.it

