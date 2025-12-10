**Fisco | accordo con l' Agenzia delle Entrate Amazon pagherà oltre 500 mln euro**
Amazon ha raggiunto un accordo con l'Agenzia delle Entrate per versare oltre 500 milioni di euro, chiudendo così una partita fiscale riguardante il mancato pagamento dell'Iva da parte di venditori cinesi. La somma si inserisce nel contesto di un'ampia indagine che coinvolge imposte, interessi e sanzioni, con cifre complessive di quasi 3 miliardi di euro.
Milano, 10 dic. (Adnkronos) - Amazon ha raggiunto un accordo con il fisco italiano per versare 511 milioni di euro nell'inchiesta che riguarda il presunto mancato versamento dell'Iva da parte dei venditori cinesi, rispetto ai quasi 3 miliardi calcolati dalla Guardia di finanza e dalla Procura di Milano tra imposte, interessi e sanzioni. L'inchiesta addebita al colosso americano di non avere ottemperato nel 2019-2021 ad alcuni obblighi tributari. La cifra si aggiunge ai 212 milioni definiti da Amazon logistica e Amazon italia transport per non incorrere nel rischio di misura interdittiva del divieto di pubblicità chiesta dal pm Paolo Storari per frode fiscale nella eterodirezione digitale dei lavoratori. 🔗 Leggi su Iltempo.it
