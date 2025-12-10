Fisco | a Roma l' Imu più cara a Palermo la più economica

A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre, i contribuenti italiani si preparano a versare il saldo dell'Imu, una tassa che mostra differenze significative tra le città. Roma si conferma come la città con l'Imu più alta, mentre Palermo si distingue per l'importo più basso. Queste variazioni evidenziano le disparità fiscali presenti sul territorio nazionale.

Scadranno il prossimo 16 dicembre i termini per pagare il saldo dell'Imu, la tassa di possesso sugli immobili che varia più che mai in maniera notevole a seconda dei territori. Secondo uno studio del servizio Stato Sociale, Politiche Fiscali e Previdenziali, Immigrazione della Uil, di fronte a una media nazionale di 488 euro di saldo (per un totale di 977 euro complessivi includendo l'acconto di giugno), si va infatti dai 1.749 euro di Roma e Milano (per un totale rispettivo di 3.499 euro e 2.957 euro sommando l'acconto) ai 195 euro di Palermo (391 euro con l'acconto) e Pesaro (197 euro di saldo per 394 euro totali con l'acconto).

