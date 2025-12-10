Fisa - Sipem - Anab conferenza mente cuore braccio
L'incontro tra FISA, SIPEM e ANAB a Dolo (Venezia) ha rappresentato un momento di confronto e crescita per i soccorritori acquatici, sottolineando l'importanza di un approccio integrato tra mente, cuore e braccio. Un'occasione per rafforzare la formazione e il supporto di chi opera in prima linea nel soccorso acquatico.
FISA – SIPEM – ANAB MENTE CUORE BRACCIO I soccorritori acquatici sono stati i protagonisti dell'incontro tenutosi a Dolo (Venezia) — una svolta significativa nel supporto e nella formazione dei soccorritori acquatici, iniziata già dai primi anni di attività della FISA dopo la sua prima. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it
