Il 10 dicembre 2025, i Comuni di Scandicci, Firenze, Lastra a Signa e Signa hanno firmato l’accordo per il Distretto biologico del territorio fiorentino, segnando un passo importante nello sviluppo di un’economia sostenibile locale. L’accordo conclude una prima fase di progettazione, supportata dalla Fondazione Cr Firenze, puntando a promuovere pratiche agricole e commerciali biologiche nel territorio.

Firenze, 10 dicembre 2025 - . A siglarlo i Comuni di Scandicci, Firenze, Lastra a Signa e Signa, chiudendo una prima fase che ha avuto il supporto della Fondazione Cr Firenze. L'accordo, si spiega in una nota, insieme al Progetto economico territoriale integrato, sarà ora trasmesso alla Regione Toscana e al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per ottenere il riconoscimento formale di Distretto biologico del territorio fiorentino. Il nascente distretto interessa un'area vasta, che comprende oltre mille ettari coltivati a biologico o in conversione e 95 aziende agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it

