Firmato l' accordo per il Distretto biologico del territorio fiorentino
Il 10 dicembre 2025, i Comuni di Scandicci, Firenze, Lastra a Signa e Signa hanno firmato l’accordo per il Distretto biologico del territorio fiorentino, segnando un passo importante nello sviluppo di un’economia sostenibile locale. L’accordo conclude una prima fase di progettazione, supportata dalla Fondazione Cr Firenze, puntando a promuovere pratiche agricole e commerciali biologiche nel territorio.
Firenze, 10 dicembre 2025 - . A siglarlo i Comuni di Scandicci, Firenze, Lastra a Signa e Signa, chiudendo una prima fase che ha avuto il supporto della Fondazione Cr Firenze. L'accordo, si spiega in una nota, insieme al Progetto economico territoriale integrato, sarà ora trasmesso alla Regione Toscana e al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per ottenere il riconoscimento formale di Distretto biologico del territorio fiorentino. Il nascente distretto interessa un'area vasta, che comprende oltre mille ettari coltivati a biologico o in conversione e 95 aziende agricole. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Il crac della Pegaso. Firmato l’accordo per la Cig di cessazione
Trump annuncia su social accordo Israele-Hamas: Hanno entrambi firmato prima fase Piano pace – Il video
Firmato l’accordo su Gaza, Trump: “Ostaggi liberi lunedì o martedì”. Israele: “Cessate il fuoco entro 24 ore dalla riunione di governo”
Firmato l’Accordo per il Distretto Biologico del Territorio Fiorentino Il sindaco Giampiero Fossi e l’assessore Federico La Placa: “Grazie al Distretto biologico fiorentino potremo collaborare in modo più stretto con i Comuni vicini, condividendo idee, energie e Vai su Facebook
Gestione patrimonio immobiliare: firmato l'accordo con @AnacNazionale. Il protocollo d'azione è stato siglato dai Presidenti Busia e Fava rb.gy/0cisv6 Inps Comunica Vai su X
Firmato l’Accordo per il Distretto Biologico del Territorio Fiorentino - Il 3 dicembre 2025, presso la sede di Rete Semi Rurali alla Casa dell’Agrobiodiversità a Scandicci, i comuni di Scandicci, Firenze, Lastra a Signa e Signa hanno firmato l’Accordo di Distretto, chiuden ... Scrive nove.firenze.it
Unesco, la cucina italiana è ufficialmente Patrimonio culturale immateriale ildifforme.it
Orologi del cinema: come il polso diventa protagonista sul grande schermo dayitalianews.com
“Vogliono Annalisa al posto tuo”: choc di Arisa per la telefonata su Sanremo. Il video virale tvzap.it
Resident Evil Requiem e il ritorno di Leon S. Kennedy: è ufficiale metropolitanmagazine
Direzione 118 Liguria, si fa avanti un medico lombardo ilsecoloxix.it
? La Volta Buona, Le Pagelle del 9 Dicembre lawebstar.it