Firmato l' accordo nazionale | revocato all' ultimo lo sciopero di Veritas

Nell'ambito della negoziazione sul contratto nazionale per l'igiene ambientale, è stato firmato un accordo che ha portato alla revoca dello sciopero, previsto per oggi 10 dicembre. La trattativa, che coinvolge anche gli operatori di Veritas Venezia, si è conclusa con un colpo di scena, evitando una mobilitazione che avrebbe avuto rilevanti ripercussioni sul settore.

Colpo di scena nella trattativa sul contratto nazionale per l'igiene ambientale, che avrebbe dovuto portare, oggi 10 dicembre, allo sciopero degli operatori (compresi quelli della veneziana Veritas). Erano previste manifestazioni e sit-in, dopo 11 mesi di attesa sul rinnovo, anche a Venezia in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

