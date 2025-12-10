Firmato il contratto | revocato all' ultimo lo sciopero di Veritas

Veneziatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella giornata del 10 dicembre, era previsto uno sciopero degli operatori dell'igiene ambientale, tra cui quelli di Veritas a Venezia. Tuttavia, all'ultimo momento, il contratto è stato firmato, portando alla revoca della protesta e segnando un colpo di scena nella trattativa sul contratto nazionale del settore.

Colpo di scena nella trattativa sul contratto nazionale per l'igiene ambientale, che avrebbe dovuto portare, oggi 10 dicembre, allo sciopero degli operatori (compresi quelli della veneziana Veritas). Erano previste manifestazioni e sit-in, dopo 11 mesi di attesa sul rinnovo, anche a Venezia in. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

