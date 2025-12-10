firenze tutto pronto per la finale di rock contest

Firenze si prepara alla finale del Rock Contest, l’evento musicale più atteso dell’anno, che si terrà domenica 14 dicembre al Tenax. Dopo oltre 40 anni, il festival ritorna nel luogo simbolo della scena musicale fiorentina, unendo le radici storiche con le nuove generazioni di artisti emergenti. Un’occasione imperdibile per gli appassionati di musica e talento.

Firenze, 10 dicembre 2025 – È tutto pronto per la grande finale del Rock Contest di Controradio prevista per domenica 14 dicembre al Tenax di Firenze, proprio lì dove nel 1984 il Rock Contest era nato; un ritorno alle origini nel locale simbolo della cultura musicale fiorentina ed internazionale, dove il passato, ora, incontra la nuova generazione di artisti. Dopo aver superato le fasi di selezioni e le semifinali, arrivano sul palco a contendersi il titolo di vincitore del Rock Contest i sei finalisti: Fry Days (Verona), Prolex & Zac Blue (Lucca), RXNN (Napoli), Succinto (Chioggia VE), uva (Massa Carrara), Zoe (Pontedera PI). 🔗 Leggi su Lanazione.it