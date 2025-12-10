Firenze torna Nataleperfile | il mercato solidale a sostegno della Fondazione
Dal 10 dicembre 2025, Firenze ospita nuovamente Nataleperfile, il tradizionale mercato natalizio dedicato a raccogliere fondi per la Fondazione Firenze. L'evento, focalizzato sull'assistenza ai malati gravi, rappresenta un'occasione di solidarietà e comunità, offrendo ai visitatori un'opportunità di contribuire a una causa importante attraverso l'acquisto di prodotti e iniziative speciali.
Firenze, 10 dicembre 2025 - Anche quest'anno torna Nataleperfile, il mercato di Natale organizzato per raccogliere fondi a sostegno dell'assistenza ai malati gravi sul territorio. L'iniziativa, giunta alla sua 22esima edizione, si svolgerà da venerdì 12 a domenica 14 dicembre 2025 nelle prestigiose sale di Palazzo Corsini, con ingresso gratuito da Lungarno Corsini 8, Firenze. Nataleperfile è ormai un appuntamento immancabile del dicembre fiorentino, un luogo dove trovare idee originali per i propri regali e allo stesso tempo sostenere la missione di File – Fondazione Italiana di Leniterapia. All'interno del Mercato saranno presenti 30 espositori provenienti da diversi settori merceologici – dall'abbigliamento agli accessori, dalla bellezza al design, dalla gastronomia agli articoli per la casa – accanto a quattro sale interamente dedicate ai prodotti "100% File": Sala dei Banchi File, con prodotti donati da aziende del territorio; Sala Vintage, con abiti e accessori di alta qualità per donna e uomo, donati da privati sostenitori; Sala File Home, dedicata all'arredamento e agli accessori per la casa, donati da privati sostenitori; Sala Panettoni, Pandori e Lotteria, dedicata ai tradizionali dolci natalizi – acquistabili anche sullo shop online di File shop. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Nataleperfile | a Palazzo Corsini il mercato solidale a sostegno dell' assistenza ai malati gravi
Firenze, torna il mercato solidale «Nataperfile»: a Palazzo Corsini dal 12 al 14 dicembre 2025 - Arriva la 22esima edizione il mercato solidale a sostegno dell'assistenza ai malati gravi portato avanti dalla Fondazione Italiana di Leniterapia ... corrierefiorentino.corriere.it scrive
