Firenze | scoperti due quadri con le figlie di Giovanni Pucci pittore del Granduca

Durante l'acquisto di una collezione privata, sono stati individuati due inediti dipinti di Giovanni Antonio Pucci, artista fiorentino del '700. Ritraggono presumibilmente le sue figlie, Maria Anna e Maria Violante, e arricchiscono il patrimonio artistico della città. La scoperta offre nuove prospettive sulla vita e l’opera del pittore del Granduca.

Identificate in occasione dell'acquisto di una collezione privata, due opere inedite di Giovanni Antonio Pucci (1677-1739), artista fiorentino del '700: si tratta di un ritratto di fanciulla con ventaglio e un ritratto di fanciulla con scatolina che potrebbero essere identificate con le figlie di Pucci, Maria Anna e Maria Violante

