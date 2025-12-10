Firenze | scoperti due quadri con le figlie di Giovanni Pucci pittore del Granduca

Firenzepost.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Durante l'acquisto di una collezione privata, sono stati individuati due inediti dipinti di Giovanni Antonio Pucci, artista fiorentino del '700. Ritraggono presumibilmente le sue figlie, Maria Anna e Maria Violante, e arricchiscono il patrimonio artistico della città. La scoperta offre nuove prospettive sulla vita e l’opera del pittore del Granduca.

Identificate in occasione dell'acquisto di una collezione privata, due opere inedite di Giovanni Antonio Pucci (1677-1739), artista fiorentino del '700: si tratta di un ritratto di fanciulla con ventaglio e un ritratto di fanciulla con scatolina che potrebbero essere identificate con le figlie di Pucci, Maria Anna e Maria Violante L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

firenze scoperti due quadri con le figlie di giovanni pucci pittore del granduca

© Firenzepost.it - Firenze: scoperti due quadri con le figlie di Giovanni Pucci, pittore del Granduca

firenze scoperti due quadriFirenze, scoperta choc in una casa: trovati i cadaveri di marito e moglie - Sono in corso le indagini per capire l'origine delle ferite rinvenute sui corpi e chiarire la dinamica dei fatti. Riporta notizie.it

Firenze: Scoperti con 125 chili di hashish: arrestati marito e moglie - Nei giorni scorsi, ma la notizia è stata resa nota solo adesso, i carabinieri hanno notato i due, un 29enne di origini ... Come scrive corrierefiorentino.corriere.it