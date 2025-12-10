Firenze nasce il master per i professionisti della transizione verde

A Firenze nasce un nuovo master dedicato ai professionisti della transizione verde. Il corso di I livello in Sostenibilità e rendicontazione a impatto sociale, promosso dall’Università di Firenze e NeXt, mira a formare figure competenti per guidare la trasformazione sostenibile e responsabile delle imprese e delle istituzioni.

Firenze, 10 dicembre 2025 – Un percorso per formare professionisti capaci di guidare la transizione sostenibile: prende il via la prima edizione del master di I livello in Sostenibilità e rendicontazione a impatto sociale, promosso dal Dipartimento Dagri dell’Università di Firenze in collaborazione con NeXt – Nuova Economia per Tutti. Un’iniziativa che risponde alla crescente domanda di esperti in grado di integrare responsabilità ambientale, visione sociale e buona governance all’interno di imprese, pubbliche amministrazioni, terzo settore e progetti finanziati con risorse Pnrr e Next Generation EU. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Firenze, nasce il master per i professionisti della transizione verde

