Firenze | furto con spaccata in una ferramenta quarto colpo nello stesso negozio

Nella sera del 9 dicembre 2025, la ferramenta Brico Service di via Livorno a Firenze è stata presa di mira per la quarta volta in pochi mesi. I ladri hanno effettuato un furto con spaccata, portando via attrezzi da scasso. L'episodio si aggiunge a una serie di incursioni che hanno colpito il negozio nel recente passato.

