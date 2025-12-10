Firenze | furto con spaccata in una ferramenta quarto colpo nello stesso negozio
Nella sera del 9 dicembre 2025, la ferramenta Brico Service di via Livorno a Firenze è stata presa di mira per la quarta volta in pochi mesi. I ladri hanno effettuato un furto con spaccata, portando via attrezzi da scasso. L'episodio si aggiunge a una serie di incursioni che hanno colpito il negozio nel recente passato.
E' accaduto nella ferramenta Brico Service di via Livorno dove i ladri hanno rubato attrezzi da scasso la sera del 9 dicembre 2025, in orario di cena
Spaccata nella notte alla ferramenta Brico Service: è la quarta volta
Firenze, spaccata in via Ponte alle Mosse - Firenze, 22 novembre 2025 – Non smette di essere bersagliato dalle spaccate alle vetrine a fine di furto il rione di San Iacopino a Firenze: l’ultima attività commerciale a essere colpita, stanotte, è ... Lo riporta lanazione.it
?Firenze. Scovata attività di spaccio dopo il furto: la Polizia di Stato arresta un cittadino di 21 anni per illecita detenzione di sostanze stupefacenti. Le Volanti hanno rinvenuto nella sua disponibilità 2 panetti di hashish. Sul suo telefono cellulare numerose fot - facebook.com Vai su Facebook
