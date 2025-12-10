Firenze concerto nel segno di Beethoven Chin e Dvorak al Maggio
Il 12 dicembre 2025, alla Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio a Firenze, si terrà un concerto dedicato a Beethoven, Chin e Dvorak. Per la prima volta, la direttrice Bar Avni salirà sul podio dell’Orchestra del Maggio, offrendo un appuntamento musicale imperdibile nella cornice della stagione concertistica del teatro.
Firenze,10 dicembre 2025 – Venerdì 12 dicembre, alle ore 20, nella Sala Zubin Mehta del Teatro del Maggio, la direttrice Bar Avni sale per la prima volta sul podio del teatro alla guida dell’Orchestra del Maggio. In cartellone un ricco programma: in apertura alla serata Subito con forza, composizione orchestrale scritta nel 2020 dal compositore sudcoreano Unsuk Chin. Segue il Triplo concerto in do maggiore op. 56 per violino, violoncello, pianoforte e orchestra composto da Ludwig van Beethoven: soliste nel corso dell’esecuzione Anna Tifu al violino; Erica Piccotti al violoncello e Leonora Armellini al pianoforte. 🔗 Leggi su Lanazione.it
