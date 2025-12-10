Firenze | cittadinanza onoraria negata a Francesca Albanese Sì un convegno sulla sua attività in Palestina

FIRENZE – La Commissione pace del Comune di Firenze ha votato: non sarà assegnata la cittadinanza onoraria di Firenze a Francesca Albanese. Verrà invece organizzato un evento, verosimilmente un convegno, sulle sue attività per la Palestina. L’indicazione è emersa dalla Commissione pace del Comune di Firenze, che ha approvato a maggioranza una risoluzione proposta da Dmitrij . L'articolo Firenze: cittadinanza onoraria negata a Francesca Albanese. Sì un convegno sulla sua attività in Palestina proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Firenze: cittadinanza onoraria negata a Francesca Albanese. Sì un convegno sulla sua attività in Palestina

