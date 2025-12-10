Fiorini canta Romagna mia
Fiorini Rugby Pesaro conquista la vittoria nella partita casalinga, portandosi in vetta alla classifica. Con un’interpretazione emozionante, Fiorini canta “Romagna mia”, celebrando un risultato che suggella il successo e il primo posto solitario. Una giornata memorabile per il team e i tifosi, che chiude l’anno sportivo con entusiasmo e soddisfazione.
Vittoria e primo posto in classifica in solitaria. Non poteva chiedere di meglio la Fiorini Rugby Pesaro dall’ultima partita casalinga dell’anno. Un successo ancora più dolce perché carpito nel sentito derby con il Romagna. Il risultato però la dice lunga sull’intensità della sfida. Infatti è finita 27 a 23. Con i pesaresi che hanno intascato 5 ottimi punti. "È stata una partita molto altalenante – il commento del coach giallorosso, Marcelo Martino al termine del match –. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, Romagna ha un bel pacchetto di mischia, ci aspettavamo una partita del genere. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
