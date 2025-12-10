Fiorentina Vanoli | Uniti per uscirne Vincere con la Dinamo Kiev per morale e fiducia

La Fiorentina si prepara alla sfida europea contro la Dinamo Kiev, cercando di risollevare il morale e rafforzare la fiducia. Dopo un avvio di stagione complicato, i viola puntano a conquistare una vittoria fondamentale per invertire il trend e ritrovare entusiasmo in vista delle prossime sfide.

Firenze, 10 dicembre 2025 - Di nuovo vigilia per la Fiorentina, che riapre la parentesi europeo con l'obiettivo di tornare alla vittoria per provare a invertire la rotta di inizio stagione. Dal Media Center del Viola Park ha preso la parola mister Paolo Vanoli, pronto a sfidare la Dinamo Kiev. "Si riparte, consapevoli che ogni gara è importante. Dobbiamo ottenere un risultato positivo, per la stima e per il morale, in vista anche della prossima partita di campionato. Io parlo sempre con i ragazzi. La cosa più importante non è mettersi uno contro gli altri ma essere uniti. Vogliamo uscire da questa situazione.