Fiorentina Vanoli | Uniti per uscirne Vincere con la Dinamo Kiev per morale e fiducia
La Fiorentina si prepara alla sfida europea contro la Dinamo Kiev, cercando di risollevare il morale e rafforzare la fiducia. Dopo un avvio di stagione complicato, i viola puntano a conquistare una vittoria fondamentale per invertire il trend e ritrovare entusiasmo in vista delle prossime sfide.
Firenze, 10 dicembre 2025 - Di nuovo vigilia per la Fiorentina, che riapre la parentesi europeo con l'obiettivo di tornare alla vittoria per provare a invertire la rotta di inizio stagione. Dal Media Center del Viola Park ha preso la parola mister Paolo Vanoli, pronto a sfidare la Dinamo Kiev. "Si riparte, consapevoli che ogni gara è importante. Dobbiamo ottenere un risultato positivo, per la stima e per il morale, in vista anche della prossima partita di campionato. Io parlo sempre con i ragazzi. La cosa più importante non è mettersi uno contro gli altri ma essere uniti. Vogliamo uscire da questa situazione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Paolo Vanoli, tecnico della #Fiorentina, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida con la Dinamo Kiev. Ecco le sue parole: Vai su X
Caos Fiorentina, Vanoli: “Sul rigore nessuna bugia, ora vincere in Conference. Col Verona una finale” - facebook.com Vai su Facebook
Vanoli "Avanti uniti, lottare insieme per venirne fuori" - "Ogni giorno è importante così come ogni partita, domani scenderemo in campo per ottenere un risultato che servirà anche per l'autostima, per il morale e per affrontare bene la successiva ... Riporta laprovinciacr.it
