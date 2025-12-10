Fiorentina Ranieri | Confronti belli nello spogliatoio gli alibi sono finiti Torneremo a sorridere

Claudio Ranieri, allenatore della Fiorentina, sottolinea l'importanza dei confronti interni e la determinazione della squadra nel superare le difficoltà. Con il capitano presente in conferenza stampa, il tecnico invita a voltare pagina e a ritrovare il sorriso, evidenziando come gli alibi siano ormai alle spalle e il gruppo sia pronto a ripartire con grinta.

Firenze, 10 dicembre 2025 - C'è il capitano in conferenza stampa al fianco di Paolo Vanoli. E non potrebbe essere altrimenti. Luca Ranieri si è seduto al bancone del Media Center del Viola Park e ha provato a spiegare la situazione, partendo dalla gestione personale del momento. "È parecchio tempo che sono al centro del dibattito. Lo capisco. Io posso fare di più di quello che sto facendo sia dentro che fuori dal campo. Ho la fortuna di avere tanti compagni esperti che mi stanno insegnando come gestire il gruppo. È il primo anno da capitano e non è facile. Edin, Robin e tanti altri mi stanno aiutando. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net